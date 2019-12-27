حصاد مجلس النواب في اسبوع.. الموافقة على ثلاثة قوانين واتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعي

Advertisements

شهدت جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع نشاطاً مكثفاً، ووافق المجلس على التعديل الوزاريـ ووافق أيضاً على ثلاثة قوانين واتفاقيتين خاصة بالتعليم، والغاز الطبيعى، وناقش المجلس قانون الإدارة المحلية، وتم تأجيل مناقشة قانون الزراعة العضوية وقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين، هذا وقد استقبل المجلس عدد من طلبة المدارس والجامعات لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

أولاً : نشاط الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب :

– قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب باستقبال الكاتب الصحفى ياسر رزق عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية ، وتم مناقشة وضع القارة الإفريقية على الأجندة الإعلامية في إطار اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات مع دول القارة الإفريقية .

Advertisements

– واستقبل الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ” الجديد ” بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام ل مجلس النواب وذلك للتهنئة وبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة .

– وأهدى الدكتور عبد العال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل أحمد شرموخ تقديراً لجهود النائب خلال الفصل التشريعى الحالي في حضور نواب محافظة المنيا .

ثانيا: جلسات مجلس النواب :

جلسة الأحد 22/12/2019 :

استهل المجلس جلسة الأحد برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال بإحالة ” 3 ” مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة ، وكذلك إحالة ” 8 ” مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة .

وافق مجلس النواب “بالأغلبية” وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح بعض الحقائب الوزارية الذي بلغ ١٠ وزراء و١١ نائباً للوزير.

إعلان خلو مقعد النائب أسامة هيكل والذى عين وزيراً للدولة للإعلام.

وناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ . وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة .

إعلان خلو مقعد النائب الراحل السيد حسن موسى .

جلسة الاثنيـن 23/12/2019 :

وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لعدد ” 32 “طلب مناقشة عامة لسياسات الحكومة .

نظر المجلس عدد ” 76 ” تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب ، وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد إليها من توصيات .

ناقش المجلس تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بهدف تبسيط الإجراءات ، والمستندات المطلوبة للتصالح وزيادة مدة المهلة المطلوبة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية ، ووافق عليه من حيث المبدأ ومادة ومادة وفي المجموع ، وتمت إحالته الى مجلس الدولة للمراجعة والصيانة.

جلسة الثلاثاء 24/12/2019 :

وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، بعد انتهاء مراجعته من مجلس الدولة وبعد نظر عدد من طلبات إعادة المداواة المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة.

وافق المجلس “نهائياً” بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع بأغلبية ثلثي الاعضاء قانون الحفاظ على التراث المعماري.

كما وافق المجلس على اتفاقيتين :

– قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدثة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى .

– قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية .

رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عمرو صدقي ، والنائب خالد صالح الزهاد والمقدم في شأنها طلبات بالإدعاء المباشر وذلك لشبهة الكيدية .

وأجل المجلس مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية لحين حضور وزير الزراعة وكذلك قانون تنظم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور وزير التنمية.

هنأ الدكتور عبد العال الاخوة الأقباط بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

رسائل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسات :

– قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري ، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات .

– على النواب عدم الانحناء أمام الوزراء ، لأن مجلس النواب عندما يكون قوياً يستطيع أن يفرض إرادته على الحكومة ،

-شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة .

– يجب الانتهاء من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل 8 يناير القادم ، حتى نتجنب إقراره وتطبيقه بأثر رجعى .

– الدولة العميقة مجموعة من الموظفين ، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات ، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم .

– استضافة البرلمان لطلاب المدارس والجامعات إرساء لثقافة برلمانية، وتنشئة وطنية للأجيال الشابة، وهذا من محاسن هذا المجلس، جاء ذلك أثناء ترحيبه بحضور عدد من طلبة المدارس والجامعات وأصحاب الهمم جانباً من الجلسة العامة يوم الثلاثاء في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.