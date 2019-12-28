عقوبتها تصل للسجن.. 4 مخالفات تجنبها أثناء سير القطارات

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حذرت هيئة السكة الحديد، المواطنين من ارتكاب بعض المخالفات أثناء سير القطارات، والتي قد تعرض صاحبها لعقوبة الحبس أو الغرامة الفورية، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، أبرز تلك المخالفات في السطور المقبلة.

– فتح بلف الخطر أثناء مسير القطارات بدون داعي.

– اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها أو العبور من الأمكان غير المخصصة لذلك.

– إلقاء الحجارة على القطارات أو ارتكاب الأعمال العدائية ضد العاملين أثناء العمل.

– إضرام الحرائق في المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديد.

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المخالفات تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن، إذا ما ترتب على فعلته تعريض حياة المواطنين للخطر أو نتج عن ذلك إصابات أو وفيات، كما يدفع فاعلها تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو ممتلكات الهيئة، إضافة إلى دفع غرامة فورية، والتي تتراوح إلى ما بين 50 إلى 200 جنيه.

من ناحية أخرى، قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع محطات السكة الحديد، لمواجهة الأمطار، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الأمطار التي شهدتها القاهرة والمحافظات، لن تؤثر على حركة سير القطارات، وأضاف في تصريحات له أن حركة القطارات مستمرة، ويمكن خفض السرعات مع سقوط الأمطار الغزيرة، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين وحركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك غرفة عمليات رئيسية، تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، والتأكد من عجم وجود أي معوقات، وانتظام حركة السير، كما أن هناك 10 غرف عمليات في محطات السكة الحديد الرئيسية والمركزية في المحافظات، موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي “الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق”.