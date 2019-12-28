رئيس الوزراء يعلن بشائر العام الجديد 2020

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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ، وبعض من الكتاب مساء أمس، وقد أعلن خلال هذا الحوار عن كافة الانجازات الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحققها خلال العام الجديد 2020.

الانجازات التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها خلال العام الجديد 2020

1- إطلاق الخدمات المميكنة، والعمل على توفير كافة الخدمات بطريقة إلكترونية من خلال الهواتف المحمولة مثل عمليات التوثيق، أو عمليات إصدرا الشهادات المميكنة، أو الحصول على خدمات المرور المختلفة، وأكد رئيس الحكومة أنه خلال منتصف العام القادم 2020، سوف يكون هناك جزء كبير من الخدمات المميكنة متاحة على الموبايلات أو من خلال المواقع الإلكترونية، الخاصة بعمليات التوثيق، أو استخراج الشهادات المميكنة أو الحصول على خدمات المرور المختلفة.

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2- تحقيق نسبة 95%من الاكتفاء الذاتي من الثروة الدواجنة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة المصرية على تحقيق نسبة 95% من الاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال العام الجديد، حيث وصلت الدولة المصرية إلى تحقيق نسبة 50% من الاستهلاك في الثروة الحيوانية بشكل عام.

3- العمل على إعادة هيكلة القطاع الإداري في الدولة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية من أجل إجراء الإصلاح الهيكلي والإصلاح الإداري بالدولة، وأعلن أن رئيس الجمهورية يؤكد بشكل دائم من خلال قوله “إحنا مش هنعزّل”، أي أن المطلوب هو العمل على نقل مؤسسات الدولة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع إعادة هيكلة، وإجراء تحديث حقيقي من أجل إدارة الدولة، كما سوف يجري العمل على تقليص عدد الوزارات الحكومية وتعدي شكلها، وهناك برنامج زمني محدد سوف يتم بشكل تدريجي لهذا، حيث أن الدول الحديثة أصبح حجم الحكومة فيها أقل.

4- العمل على تخصيص ما يقرب من 20 مليار جنيهاً من الاستثمارات الخاصة بمشروعات برنامج تنمية عاجلة لبعض المحافظات المصرية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أن المواطن المصري يجب أن يعرف اقتصاد دولته، حيث أن كافة الاستثمارات تجرى لصالح المواطن، فقد كان حجم الاستثمارات بموازنة الدولة خلال عام 2018/ 2019، ما يقدر بحوالي 100 مليار جنيهاً مصرياً، حيث جرى رفعها خلال الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/ 2020، إلى ما يقرب من 140 مليار جنيهلً، بزيادة تقدر بنسبة 40٪ على المشروعات التي تمس المواطن المصري، وسوف تزيد خلال الموازنة الجديدة 2020/ 2021، إلى ما يقرب من 200 مليار جنيهاً، وكلها تصب بمصلحة المواطن المصري من خلال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المناقط الريفية وغيرها من المناطق، وسوف يجري لأول مرة في الدولة المصرية العمل على تخصيص ما يقرب من 20 مليار جنيهاً مصرياً من الزيادات بالموازنة الجديدة، مخصصة لبرنامج تنمية عاجلة بمحافظات مصرية بعينها.

5- دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث أكد رئيس الحكومة على أن المواطن بدأ يشعر بمردود عمليات الإصلاح الاقتصادي الراهنة، التي واكبها برنامج موازي من أجل الحماية الاجتماعية بقطاعات متعددة داخل الدولة، ومنها قطاع الصحة، التي عملت على وفرت ما يقرب من 335 ألف عملية جراحية على نفقة الدولة من خلال برنامج “القضاء على قوائم الانتظار”، الذي بدأ تنفيذه خلال شهر يونيو من عام 2018، وكذلك مبادرة “100 مليون صحة”، بالإضافة إلى برنامج “التأمين الصحي الشامل”، الذي جرى تطبيقه بمحافظة بورسعيد، وسوف يصل إلى 5 محافظات مصرية أخرى خلال العام الجديد 2020.

6- زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري خلال الوقت الراهن العمل على إجراء دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي من أجل العملعلى زيادة شرائح دخل معينة من حد الإعفاء الضريبي، لكي لا نفكر بشكل نهائي في العمل على زيادة الضرائب بأي شيء، ولكن كل الجهود من أجل العمل على زيادة عمليات التحصيل.

7- العمل على انتهاء من ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب، كما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك مشكلة كبرى بالقطاع غير الرسمي للاقتصاد المصري الذي يقترب من نسبة 50٪ من حجم الاقتصاد بمصر، ولن نسيطر على هذا الأمر إلا من خلال الميكنة، وهناك برنامج كبير من أجل متابعة الضرائب، ومتابعة الجمارك أيضاً سوف ينتهي خلال العام القادم 2020.

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