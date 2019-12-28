الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. صقيع وأمطار

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام السبت والأحد والاثنين، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السواحل الشمالية الغربية: 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 18 11

الوجه البحري والقاهرة: 18 11

جنوب سيناء والغردقة: 21 14

شمال الصعيد: 19 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 21 11

توقعات طقس غدا الأحد

يتوقع الخبراء أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

السواحل الشمالية الغربية: 18 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 19 10

الوجه البحري والقاهرة: 18 11

جنوب سيناء والغردقة: 20 14

شمال الصعيد: 19 11

توقعات طقس بعد غد الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، بعد غد الاثنين، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح نشطة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤودي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الاثنين

السواحل الشمالية الغربية: 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 19 11

الوجه البحري والقاهرة: 18 12

جنوب سيناء والغردقة: 21 14

شمال الصعيد: 20 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 21 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 21 11