مصر تدخل موسوعة جينيس بقناع مصمم من 7260 كوبا من القهوة

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دخلت مصر موسوعة “جينيس”، للأرقام القياسية، بصورة لقناع الملك توت عنخ أمون، مصممة بأكواب القهوة، والتي تم بها استخدام 7260 كوبا بمساحة 60 مترا.

الصورة عرضت في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير، وشهد الاحتفال مجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة الذين شاركوا في وضع القهوة في الأكواب لتكتمل لوحة قناع توت عنخ آمون، كما شهد الحفل، عزف مقطوعة موسيقية على آلة الهارب، وهي الأداة التي عرفها المصري القديم واستخدمها في صنع مقطوعاته الموسيقية.

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طلال عمر المسؤول عن موسوعة “جينيس”، أعرب عن سعادته لزيارة المتحف الكبير والإعلان عن تسجيل أكبر لوحة فيه ودخولها الموسوعة، مشيرا إلى أنه تم اختيار القهوة لأنها مشروب الترحيب بالضيوف، واشترك في تنفيذها عددا من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومتطوعين، ما يساهم في التعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تحطيم مصر للرقم القياسي بالموسوعة الدولية “جينيس”، يأتي كأحد أشكال الترويج السياحي لمصر، ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير بنهاية عام 2020.

وأضافت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن هذا الحدث المهم يساهم في الترويج للمتحف المصري الكبير، أعظم مشروع ثقافي تنفذه مصر حاليا، والذي سيساهم في تنشيط السياحة لمصر.