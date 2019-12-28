الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار لـ48 ساعة.. تعرف عليها

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لخريطة سقوط الأمطار في مصر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، ليومي الأحد والاثنين، على صفحتها الرسمية، ويعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

ومن المتوقع أنَّ تشهد البلاد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلًا، ويصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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توقعات غدا الأحد 29 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد، أنَّ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

توقعات بعد غد الاثنين 30 ديسمبر

من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح نشطة على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وبالنسبة لحالة البحرين فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.