السياحة تنفي بيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي

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نفت وزارة السياحة والآثار، ماتردد حول بيع منطقة القلعة الأثرية لصندوق مصر السيادي، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول بيع منطقة القلعة الأثرية لصندوق مصر السيادي، فخرجت وزارة الآثار ببيان نفت فيه الأمر، مطالبة بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

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وأوضجت الوزارة في بيانها، أن الأمر يتمثل في تعاقد الوزارة مع الصندوق من أجل تنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء منطقة باب العزب الكائنة بمنطقة القلعة، والهدف من التعاقد هو رفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين إليها.

وطالبت الوزارة في نهاية بيانها، بالعاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة قبل نقل وتداول المعلومات، والتأكد من مصدرها قبل نشر إشاعات تثير البلبلة، وعند وجود استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة، للتعرف على حقيقة الأمر.