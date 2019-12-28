الحكومة تقرر عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مشكلة الانفجار السكاني مرتبطة بالدين، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في السبعينات والثمانينات بشكل كبير، وأثر الأمر على شتى مناحي الحياة.

وأضاف رئيس الوزراء، في حواره مع رؤساء الصحف المصرية، وبعض الكتاب أمس الأول الخميس، أن الحكومة قررت عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين في المواليد الجدد الذين لم ينضموا، كما سيتم منع ضم أكثر من 3 أطفال فى برنامج “تكافل وكرامة”.

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وفي الجلسة، التي جمعت بين رئيس الوزراء ورؤساء الصحف والكتاب، تساءل مدبولي: “تخيلوا لو توقفنا عن الخلفة عامين أو ثلاثة، فكيف يمكن أن يكون شكل الدولة؟”، قائلا إن مسؤولين أوروبيين قالوا له أكثر من مرة: “كيف تعيشون مع مثل هذه الزيادة خصوصا أن هناك حوالي 2,4 مليون شخص يضافوا إلى تعداد سكان مصر كل عام وهو ما يساوي دول”.