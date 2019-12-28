ننشر أسماء ضحايا حادث طريق “العين السخنة – الزعفرانة”

Advertisements

ينشر موقع “مصر 365″، أسماء ضحايا حادث طريق “العين السخنة – الزعفرانة”، صباح اليوم، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 24 آخرين.

وقال مصدر أمني إن المتوفين بينهم 3 أجانب، هم: رانيا أرمنية، وريسان ميشيل، يحملان الجنسية الماليزية، وكريان سورنات هندي الجنسية، و3 ضحايا مصريون، وهم: إسلام ضمان المنوفي، سائق الأتوبيس، وأحمد حامد إبراهيم رقيب بشرطة السياحية المكلف بالتأمين، ومحمود فتحي مرشد سياحي.

وشهد طريق “العين السخنة – الزعفرانة”، حادث تصادم صباح اليوم السبت، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 24 شخصا آخرين.

Advertisements

وقالت مصادر أمنية، إن حادث تصادم وقع بيت أتوبيسين وسيارة نصف نقل، بطريق “العين السخنة – الزعفرانة”، والذي تسبب في وفاة 6 أشخاص، وإصابة 24 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطريق، بتصادم أتوبيسين وسيارة نقل، بجوار منتج سياحي شهير بالكيلو 86 طريق “السخنة– الزعفرانة” وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني حول المكان.

وأكد مصدر طبي، أن المتوفين كانوا يستقلون أتوبيس تابع لشركة سياحة، ويحملون جنسيات مختلفة، بينهم هنود وصينيين، وكان المصابين والمتوفين، في طريقهم للعين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وأوضحت المصادر الطبية، أن بعضهم في حالة خطيرة.