9 معلومات من كتيب بشأن إجراءات تحصيل الاشتراكات التأمينية

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أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كتيب بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، المقرر العمل به بداية من يناير المقبل، كما حمل الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري رقم 4 لسنة 2019، وأصدره محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ويرصد التقرير التالي أبرز المعلومات عن قانون التأمينات الجديد من الكتيب:

– يعمل الكتي بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في أول يناير المقبل.

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– يحث الكتاب الدوري الجهات الجهاز الإدارية للدولة بالإلتزام بتنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة مع بداية العام الجديد.

– تضمن الكتاب الدوري شرحًا لمفهوم الأجر الاشتراك التأميني الجديد ونسبة الاشتراك التي سيسددها كل مؤمن عليه وصاحب عمل.

– يحدد الكتاب الدوري الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

– انتهت الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، مطلع الشهر الجاري، ووزعتها على مجلس الوزارء، تمهيدًا لتطبيق القانون.

– ينص الكتيب على أنه بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه ( أي7 آلاف جنيه شهريًا).

– أعلن الكتيب الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

– من المقرر تطبيق هذين الحدين سيتم زيادتهم بنسبة التضخم فيما بعد.

– حمل الكتاب الدوري جدول به الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك حتى 2027.