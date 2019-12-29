درجات الحرارة اليوم الأحد 29/12/2019 في مصر والدول العربية

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تيوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 17

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 10 20

العريش 09 19

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 03 17

نويبع 13 21

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 14 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 07 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 23

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 29

المدينة 12 26

الرياض 12 23

المنامة 19 24

أبوظبى 18 25

الدوحة 18 25

الكويت 09 22

دمشق 00 12

بيروت 13 18

عمان 03 12

القدس 06 12

غزة 12 19

بغداد 08 19

مسقط 19 25

صنعاء 05 23

الخرطوم 14 29

طرابلس 08 13

تونس 08 13

الجزائر 07 14

الرباط 08 21

نواكشوط 18 30