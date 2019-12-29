أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأحد 29/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأحد 29 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

البصل: يتراوح سعر البصل 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان بين 15 جنيهًا للكيلوجرام.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

البسلة: وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.