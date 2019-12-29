وظائف معاوني النيابة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة.. إليك الشروط

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فتحت النيابة العامة، باب القبول لطلبات التعيين، لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 بتقديم عام “جيد” على الأقل، ويستعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية، الشروط والمواعيد، طبقا للشروط الواردة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

شروط التقديم

يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، والحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

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المستندات المطلوبة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة بتقدير سنوات الدراسة، وشهادة التخرج المؤقتة واضح بها مجموع الدرجات، بالإضافة لقيد مميكن، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره “يقدم شهادة تحركات من الجوازات”، وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، وفي حال وفاته “يقدم صورة من شهادة الوفاة”.

كما يشترط تقديم إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم، بجانب صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية، في حال إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية، و4 صور حديثة، وشهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحًا بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد، وقيد عائلي لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم و4 صور من كل قيد.

التقدم للوظيفة

يطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، بداية من الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، مقابل سداد مبلغ 500 جنيه فقط بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب.

ويقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، بداية من السبت الموافق 1 فبراير 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 13 فبراير من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً يوميًا، وذلك وفقًا للميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيًا وفقًا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg.

ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد مبلغ 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات، ويحتوي على الأوراق التالية:

– طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام تحرر بياناته.

– مواعيد تقديم الملف.

– الرقم السري الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

ولن يتم استلام الملف عند التقديم إذا كان غلاف الملف به أي كشط أو محو في البيانات المحررة عليه.