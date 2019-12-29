مسابقة الأفضل للمبادرات الشبابية بجوائز تصل لـ10 آلاف جنيه.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت شركة “EYouth” فتح باب التقديم في “مسابقة الأفضل” للمبادرات الشبابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية تفاصيل المسابقة، وشروط وكيفية التقدم.

تهدف المسابقة لتقديم الأفكار وتدريب للشباب داخل كل محافظة، ودعم المبادرات الشبابية، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء بيئة تنافسية، وتقام مسابقة محلية داخل كل محافظة، ومسابقة على مستوى الجمهورية، بجانب معسكرات تدريبية لأفضل المبادرات، ومؤتمر ختامي لتوزيع الجوائز.

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تفاصيل المبادرة الشبابية

المبادرة الشبابية، هو نشاط يقوم به مجموعة من الأفراد، ويعود هذا النشاط بالنفع على المشاركين، وبناء قدراتهم، وخدمة المجتمع، ويتم تحديد المبادرة للتعامل مع مشكلة أو قضية معينة تتطلب حلا من وجهة نظر الأفراد المشاركين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المبادرة.

شروط المسابقة

يشترط أن يكون سن المتقدم للمسابقة، يتراوح بين 18 وحتى 35 عاما، ويجب أن تكون المبادرة المقدمة ذات صلة بالتحديات والمشكلات الرئيسية في المجتمع، وألا يقل عدد فريق المبادرة عن 4 أفراد ولا يزيد عن 12 فردا.

معايير التقييم

تقيم المبادرات بحسب عدة عوامل، منها التوازن النوعي بين الجنسين في فريق المبادرة، والاستفادة من موارد المجتمع، وفكرة ابتكارية قابلة للتنفيذ، ويجب أن يراعي المقترح المقدم من الفريق (التنظيم – الجاذبية – التكامل)، وتتناسب الميزانية مع حجم وتنوع الأنشطة، كما يجب أن تكون المشكلة التي سيتم تناولها واقعية ومناسبة للمنطقة الجغرافية التي ستطبق بها المبادرة.

ومن المعايير أيضا، أن تكون للمبادرات أثر متوقع واضح وإيجابي على الفئة المستهدفة، وتكون المبادرة مقدمة لأول مرة لم يتم الحصول على جوائز خاصة بها من قبل، أو التقدم بها لأي مسابقة.

الجوائز

منح أول 10 مبادرات على مستوى الجمهورية جائزة قدرها 3000 جنيهًا.

اختيار أفضل مبادرة على مستوى الجمهورية ومنحها جائزة قدرها 10000 جنيه.

كما سيتم منح جوائز للمبادرات طبقا للمستويات التالية:

المستوى الأول: عدد (3) مبادرة قيمة كل مبادرة 7000 جنيه.

المستوى الثاني: عدد (3) مبادرة قيمة كل مبادرة 5000 جنيه.

المستوى الثالث: عدد (3) مبادرة قيمة كل مبادرة 3000 جنيه.