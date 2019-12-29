“الأرصاد”: بداية من غدًا طقس شديد البرودة ليلا

Advertisements

أكدت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من غدا سوف تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت شاكر، في تصريحات صحفية، أن البرودة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، موضحة أنه بخصوص حالة الأمطار تتكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما يوجد نشاط للرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

Advertisements

وذكرت أن درجات الحرارة تنخفض من درجة لدرجتين، بحيث تكون على السواحل الشمالية من 16 – 12 درجة، والقاهرة 18 – 10 درجة، وشمال الصعيد 18 – 8 ، جنوب الصعيد 22 – 11.