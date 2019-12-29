مصريون يسعون لمنافسة الشركات العالمية للنقل بإطلاق تطبيق Beep

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تنتظر منظومة النقل الذكي فى مصر، نزول أحد المنافسين الجدد لشركتي النقل العالميتين “أوبر وكريم” المتواجدان بقوة على الساحة المصرية، وذلك عبر تطبيق Beep الذي أطلقه شركاء مصريين للمنافسة على منظومة نقل الركاب سواء عبر سيارات الركوب أو السكوتر.

وقالت شركة Beep في بيان عنها، أنه تم إطلاق التطبيق على متجر playstore بشكل تجريبي 29 نوفمبر الماضي، على أن يبدأ التشغيل الفعلى لخدمات النقل الذكى من خلال الشركة الجمعة المقبل، مضيفًا أن الشركة أعلنت عن حوافز عدة لتشجيع الكباتن على الانضمام إليها، فنجحت فى جذب 10 آلاف كابتن حتى الآن، من بين هذه الحوافز أن عمولة الشركة من الرحلة ثابتة وتمثل 3 جنيهات فقط، دون النظر عن طول الرحلة أو تكلفتها الإجمالية.

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وأوضحت أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن عروض وخصومات لجذب العملاء لاستخدام التطبيق، والتنقل عبر سيارات وسكوتر الشركة، وتتراوح الخصومات فى بداية نشاط الشركة بين 1 إلى %100 من تكلفة الرحلة لتشجيع العميل على خوض التجربة، مشيرة إلى أن الشركة الجديدة قررت عدم وقف أى كابتن على نحو ما يحدث بشركات أخرى سواء نتيجة شكاوى العميل أو نتيجة إلغاء الرحلات مشيرا إلى أن Beep تتيح للعملاء الاطلاع على تفاصيل الرحلة المتعلقة بالمقصد والوقت والتكلفة مع إمكانية إلغاء الرحلة لكن مع إبداء الأسباب.

وقالت إن شركات أخرى تعمل فى السوق حاليا تقوم بحذف الكباتن نتيجة تكرار التقييم المنخفض من جانب العملاء فضلًا عن اشتراط عدم إلغاء أكثر من %10 من الرحلات التى تخصص للكابتن، وحال الزيادة يتم شطبه، إضافة إلى أن الشركة تقبل الطرازات من موديل 2000 وحتى الآن، على أن يتم استبعاد الموديلات القديمة فى فترة لاحقة.

جدير بالذكر أن أوبر وكريم هما أكبر الشركات العاملة ضمن منظومة النقل الذكى فى مصر، ويعملان بشكل منفصل فى مصر حاليا على أن يتم دمج أنشطتهما نهاية الربع الأول من العام المقبل، يأتى ذلك بعد استحواذ أوبر على كريم فى صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار دولار.