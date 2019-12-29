مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بملوي في المنيا

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شهدت أحد شوارع مدينة ملوي الرئيسية بمحافظة المنيا، حادثا تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر، بعد اصطدامهكا بسيارة، وتم نقل جثة المتوفى والمصاب للمستشفى.

وأوضحت التحريات، أن المصاب والمتوفى، مدرسان يعملان بإحدى المدارس بإدارة ملاوي، وكانا في طريقهما للعودة من مقر عملهما، وفي شارع 26 أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملاوي، حدث التصادم بينهما وبين أحد السيارات التي كانت تسير بسرعة جنونية، وهرب سائقها عقب الحادث.

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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، تفيد بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول كلا من “كسبان توفيق هريدي” 55 سنة مدرس ومقيم ببندر ملوي مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وعصام الدين محمد أنور 57 سنة مدرس ومقيم بندر ملوي مصاب بارتجاج بالمخ وجرح غائر بفروة الرأس بطول 10 سم وكسر بعظام الأنف، وحالته مستقرة.

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن تبذل جهودها لضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.