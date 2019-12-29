وزيرة التضامن: إطلاق برنامج وعي قريبا بهدف تنمية العنصر البشري

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج “وعي” قريبا للرسائل للتنموية، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على برامج التوعية بالأفكار الجديدة البناءة والسلوكيات الإيجابية المتحضرة.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن تطبيق وتنفيذ البرنامج سيكون من خلال التوعية الميدانية على أرض الواقع.

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جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تنمية وتطوير العامل البشري والاستثمار الثقافي المتحضر، حيث يسعى إلى تقديم التوعية السيدات بالصحة، والتعليم، والاكتشاف المبكر للإعاقة والبيئة المجتمعية والنظافة، والتوعية بكيفية التمكين الاقتصادى، وتربية الأطفال، والتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة أو السلام الأسري، إلى جانب احترام الآخر وعدم التطرف وحق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث، وتوعية الأسرة بخطورة زواج الأقارب والزواج المبكر، ومن المقرر أنيتم اختيار سيدات تكافل وكرامة المتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهم وإمكانيتهم فى الوصول إلى الأسر المستهدفة فى البرنامج.