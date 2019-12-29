8 أتوبيسات لنقل السكان بالمجان في حدائق أكتوبر

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وفر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وقال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الأمر يتم بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.

وحضر إجراءات تسليم الأتوبيسات بمدينة حدائق أكتوبر، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.

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وقال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات له، إنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات، للتعرف على مسارات السير المناسبة للسكان، ومن المقرر تشغيل 6 أتوبيسات بالفترة الصباحية، وأتوبيسين بالفترة المسائية، وسيتم التعرف على مدى رضاء السكان عنهم، وكيفية تطويرهم للوصول لأفضل النتائج، وتوفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.