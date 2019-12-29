بدء أعمال الحفر لـ79 عمارة بالإسكان الاجتماعي المميز في رشيد الجديدة

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر لـ79 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المميز بمدينة رشيد الجديدة، وأضاف وزير الإسكان في تصريحات له، أنه تم البدء في مشروع ” صواري – منطقة غرب كارفور”، ووضع الأساسات له أيضا، والذي يقع بمحافظة الإسكندرية.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم توفير المعدات اللازمة لأول مجموعة من العمارات السكنية نموذج “الإسكان الاجتماعي المميز” كمرحلة أولى، بإجمالي ١٨٩٦ وحدة في 79 عمارة بالمشروع، وذلك ضمن خُطة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة.

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وقال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة “غرب كارفور” بالإسكندرية، إنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الحفر وتوريد طبقة الإحلال للمجموعة الأولى من العمارات بالمشروع، أما مشروع “صواري – غرب كارفور”، فتم صب ٤٠٠ خازوق ضمن أعمال أساسات العمارات بالمرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ١٥ برجاً سكنياً، وبجانب المشروع سيتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق، فتم توقيع الطرق مساحياً بالكامل، وقطع طرق المرحلة العاجلة وصولاً لمنسوب تأسيس الطريق، بالإضافة لتنفيذ أعمال طبقة التدعيم بالطبقة الأولى بطول ١ كم في المنطقة.

كما يتم حاليا، تنفيذ الجسات الاسترشادية بنسبة ٦٠ % للأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، تمهيداً لاستكمال الدراسات التصميمية بالمشروع، وذلك ضمن خطة تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، واستغلالها بشكل أفضل، وتوفير أنشطة مختلفة بها سكنية وتجارية وإدارية وغيرها، لخدمة سكان مدينة الإسكندرية، وفتح المجال الاستثماري أيضا.