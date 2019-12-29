غلق طريق الواحات جزئيا لمدة شهر.. تعرف على الطرق البديلة

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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وأوضحت إدارة المرور في بيان لها، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور، ولمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم غلق جزئى لطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم نحو مدينة الواحات تحديداً فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى “مول مصر”، وحتى الكوبري العلوي المقابل لـ”مول مصر”، بمسافة 700 متر، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

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وشهد الطريق تحويلة مرورية، عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الإتجاه المقابل المتجه إلى طريق الفيوم بعرض 5 أمتار، لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات، ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلى المتجه إلى مدينة الواحات، بعد تجاوز موقع الأعمال.

وذكرت الإدارة العامة للمرور، أنه تم فصل الحارة المرورية بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل، لتفادى حدوث التكدس المرورى بمحيط هذه المنطقة، وأيضا للحفاظ على سلامة المواطنين بالطريق.