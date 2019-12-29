الحكومة تكشف عن 6 أمور تحدث للمرة الأولى في مصر

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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع رؤساء تحرير بعض من الصحف المصرية وبعض الكتاب المصريين، تضمن حوار السيد رئيس مجلس الوزراء التصريح بأمور لأول مرة في مصر يتم التصريح وبها وسوف يتم عرضها خلال هذا المقال.

مصر لا تُحسب على أي معسكر خارجي بعينه

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية دولة ذات سياسات خارجية خاصة بها سياسات خارجية متزنة، وتؤمن بحسن الجوار، ولا تدخل في مؤامرات مع أي أحد، ولا تُحسب على أي معسكر، وقد يكون هذا من المرات القليلة بالتاريخ، وقرارات الدولة المصرية تُحسب تبعاً لمصلحتها فقط لا غير.

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التهديدات الخارجية من جميع الاتجاهات والمنطقة تموج بالتوترات

أكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة المصرية خلال الوقت الراهن تمر بمرحلة لم تشهدها خلال الفترات السابقة مطلقاً خلال تاريخها الحديث، من حيث التهديدات الخارجية، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنطقة كلها قد أصبحت تموج بالاضطرابات والتوترات.

تستكمل الحكومات بعضها البعض، ولا تهدم ما قام به السابقون وتبدأ من جديد

وقد تطرّق رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع الكتاب ورؤساء تحرير الصحف إلى الوضع الاقتصادي الراهن للدولة المصرية، حيث صرح، “التحدي الذي جرى وضعه منذ منتصف عام 2014 مع تولِّى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مهام رئاسة الجمهورية، كان كيف نبني دولة بكل ما تعنيه تلك الكلمة من خلال طرح برامج محدّدة تعمل على تحقيق التكامل بين الحكومات المتعاقبة على مصر، فقد يكون للمرة الأولى نحن نكمل ما قام به المهندس إبراهيم محلب، ثم المهندس شريف إسماعيل، على عكس فترات سابقة كانت الحكومات تهدم وتغيِّر ما تم خلال الفترة السابقة عليها، وتبدأ من جديد”.

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نقترض لبناء الدولة وليس للأكل والشرب و”حرق البنزين”

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، “خلال الفترات السابقة كانت الدولة تقترض من أجل الأكل والشرب وحرق البنزين، لكن خلال الوقت الراهن أصبحت الدولة تقترض من أجل إقامة بنية أساسية قوية، وبالتالي القروض لا تُقلق الحكومة المصرية، حيث أن تلك المشروعات لها مردود إيجابي على المدى الطويل، وتعمل على خلق فرص عمل على المدى القصير”.

الحكومة تلتزم بالموازنة الاسترشادية التي اعتمدها البرلمان، وتحقق فائضا أوليا بها 2%، لتكون الإيرادات أعلى من المصروفات

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء تصريحات هامة عن عجز الموازنة الذي وصل إلى نسبة 14٪، وأكد أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خفض نسبة عجز الموازنة إلى نسبة 8.4٪، وأشار إلى أن الحكومة الحالية وصلت إلى نسبة عجز تصل إلى 8.2٪، وهذا يدل على كفاءة الحكومة بإدارة المنظومة المالية والاقتصادية للدولة المصرية، ولأول مرة خلال التاريخ الحديث حيث التزمت الحكومة بالموازنة الاسترشادية، التي تم عرضها على البرلمان، ولا تطلب أي زيادة، بل وتحقيق عملت على تحقيق فائض أوّلي بالميزانية العامة يصل إلى نسبة 2٪، لتكون الإيرادات أعلى من قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة، ولا توجد سوى دول قليلة، هي التي تحقق هذا، في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي خلال العام السابق.

فاتورة صادرات البترول تزيد عن الواردات

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه لأول مرة تزيد فيها فاتورة صادرات البترول عن قيمة الواردات، وأكد أن هذا يعد مؤشرات اقتصادي جيدة، حيث تم دخول أكبر شركات البترول العالمية من أجل الحصول على امتياز البحث عن النفط الخام وعن الغاز الطبيعي في 3 أو 4 مناطق بالدولة، والتي تعد مؤشرات قوية على وجود النفط والغاز الطبيعي في الأراضي المصرية.