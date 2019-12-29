غدا بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالأزهر الشريف

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تبدأ غدا الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر الشريف، ويؤدي 481638 طالبا وطالبة بصفوف النقل الإعدادي والثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحميع أنحاء الجمهورية.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، وكيل قطاع المعاهد، ورئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إنه تم الاستعداد جيدا لأداء الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، والتي تعمل علة متابعة اللجان أول بأول، وتعمل أيضا على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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وأوضح “عبد العظيم”، لأنه أصدر تعليمات، بمتابعة مراكز التصحيح من قبل مستشارين المعاهد، ومتابعة أعمال الكنترول، والتأكد من انضباط العملية وأنها تسير بيسر دون وجود أي معوقات.

وأضاف وكيل قطاع المعاهد، ورئيس الإدارة المركزية للامتحانات، في تصريحات له، أن هناك قوافل من مستشاري قطاع المعاهد سيمرون على لجان الامتحانات لتفقدها، ومتابعة سير العملية الامتحانية والاستماع للطلاب وشكواهم، وأيضا التأكد من الالتزام والانضباط داخلها وخارجها، بنفس المستوى الذي تم في الأعوام الماضية.