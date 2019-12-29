طقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 18

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الاثنين

يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 16

مطروح 09 16

السلوم 09 17

سيوة 07 14

بورسعيد 11 17

دمياط 12 16

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 09 18

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 01 17

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 09 21

شرم الشيخ 13 24

الغردقة 10 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 18

بني سويف 10 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 18

سوهاج 08 19

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 22

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 28

المدينة 12 27

الرياض 12 24

المنامة 19 23

أبو ظبي 18 25

الدوحة 17 25

الكويت 11 24

دمشق 01 12

بيروت 13 19

عمان 02 12

القدس 05 12

غزة 10 19

بغداد 08 22

مسقط 20 26

صنعاء 06 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 08 12

تونس 07 12

الجزائر 07 14

الرباط 06 20

نواكشوط 17 30