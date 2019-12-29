وظائف بشركة دهانات برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه.. تعرف على الشروط

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ذكرت مبادرة “مصر تعمل” التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن هناك العديد من فرص العمل المتاحة للشباب، ويعرض منها موقع “مصر 365″، عددا منها في السطور التالية، بحسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شركة دهانات تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1- فني كيميائي، فحص واختبار المنتج النهائي قبل التعبئة ويشترط فيه الآتي:

– معهد فني كيماوي.

– خبرة من سنة إلى سنتين.

– ذكور فقط.

– أقصى حد للسن 30 عامًا.

– مرتب يبدأ من 2000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

– 8 ساعات عمل.

– تأمينات.

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2- مندوب بيع مباشر

ويتطلب لهذه الوظيفة، أن يكون مسؤولًا عن تسويق وتوزيع منتجات الشركة بالسيارة مع سائق، مع ضرورة وجود الشروط التالية:

– مؤهل فوق متوسط – مؤهل عالِ.

– خبرة سنتين.

– ذكور فقط.

– أقصى حد للسن 35 عامًا.

– مرتب 2300 جنيه + الحوافز.

– 8 ساعات عمل.

– مواصلات.

– تأمينات.

3- مهندس إنتاج

ويشترط في الكتقدك للوظيفة، الآتي:

– بكالوريوس هندسة أو علوم أو زراعة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمصانع الاسناكس.

– ذكور فقط.

– أقصى حد للسن 40 عامًا.

– مرتب من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه حسب الخبرة.

– مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

– تأمينات.

4- فني تعبئة

ويشترط فيه الآتي:

– مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

– خبرة لا تقل عن سنة بمصانع الاسناكس.

– ذكور فقط.

– أقصى حد للسن 45 عامًا.

– مرتب من 2500 إلى 4000 جنيه حسب الخبرة.

– مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

– تأمينات.

5- فني تصنيع

ويشترط في المتقدم الآتي:

– مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات على مكن الاكسترودر.

– ذكور فقط.

– أقصى حد للسن 45 عامًا.

– مرتب من 3000 إلى 4500 جنيه حسب الخبرة.

– مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

– تأمينات.