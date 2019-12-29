التضامن: نقل 2000 موظف للعاصمة الإدارية في 2020

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم نقل أكثر من 2000 موظف وعامل إلى العاصمة الجديدة خلال عام 2020، كما أنه سيتم نقل كل ما هو استراتيجي في الوزارة إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات لها، اليوم الأحد، أن كل ما يخص خدمات المواطنين سواء ذوي الإعاقة والمعاشات وغيرها، سيبقى داخل العاصمة القديمة في القاهرة، ويتم حاليا تأهيل العاملين قبل الانتقال، بإجراء اختبارات تراعي فيها السن واللغة، بالإضافة لإنفاق مليون جنيه خلال شهر و3 أسابيع، لتطوير قدرات العاملين في الوزارة، وجار التفاوض مع الجهات المختصة لرفع رواتبهم أيضا.

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من جانبه، أعلن وزير النقل أنه عرض دراسة بشأن انتقال العاملين في الحكومة من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن العاملين سيعتمدون على 4 أنواع من وسائل المواصلات من 150 محطة داخل القاهرة الكبرى، ونحو 11 محطة في منطقة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتكون متاحة من الـ7 إلى 8 صباحًا.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم صرف حوافز لمن يسكن في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى صرف مقابل انتقال للموظف تبلغ قيمته نحو 80 جنيهًا في اليوم، أي ما يبلغ نحو ألفي جنيه خلال الشهر، وأوضح أنه سيجرى نقل نحو 52 ألفًا و300 موظفٍ يجرى تدريبهم حاليًا، مشيرا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستفتخر بها مصر دائمًا.

وكان المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلن عن الموعد المقرر لانتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل 2020، وقال خالد عباس خلال في تصريحات صحفية، إننا بصدد أن نشهد انتقال نسبة من العاملين بالدولة لبعض مقراتهم الجديدة بالوزارات للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي، ويتوقع نائب وزير الإسكان أن عام 2020 سيشهد انتقال النسبة الأكبر من العاملين والموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة.

جدير بالذكر، أن الحي الحكومي يتضمن مبانٍ جديدة لكافة الوزارات، فضلًا عن مقر للبرلمان والبنك المركزي وحي دبلوماسي ومقرات لكافة الهيئات والأجهزة الحكومية، وفي يناير الماضي زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العديد من المواقع الإنشائية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت فعاليات الزيارة تفقد “مدينة الفنون والثقافة”، بما فيها “دار الأوبرا الجديدة”، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات.