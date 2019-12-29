قرار عاجل من النائب العام بشأن المتسبب بموت 23 شخصاً بحادث بورسعيد

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أصدر اليوم النائب العام قرار الخاص بحبس المتهم “أحمد حمدي محمد محمد عقاب”، والذي يعمل سائق لسيارة نقل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب كونه هو المتسبب في الموت الخطأً لما يقرب من 23 شخصاً وإصابة 6 أشخاص آخرين بحادث تصادم وقع بطريق بورسعيد/ دمياط.

أمر النائب العام بتشكيل فريق لإجراء التحقيقات من قبل نيابة المناخ والزهور الجزئية التابعة لمحافظة بورسعيد من أجل التحقيق بواقعة تصادم 3 سيارات على طريق بورسعيد/ دمياط السريع، وانتقل أعضاء من النيابة العامة برفقة عدد من المختصين في مجال التصوير من معمل الأدلة الجنائية لموقع حادث تصادم 3 سيارات الذي وقع أمام قرية الفردوس بالطريق السريع، أثبتت التحقيقات من خلال معاينة موقع حادث تصادم 3 سيارات وهم، سيارة نقل بمقطورة، سيارة خاصة، وحافلة، وقد اتلفت السيارة النقل والحافلة بشكل كامل جراء الحادث، بينما وجدت تلفيات في المقطورة، وأخرى في الجانب الأيسر من السيارة الخاصة.

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وانتقل على الفور أعضاءٌ آخرون من النيابة لمستشفيات الزهور والسلام العام والمركزي، ومستشفى الحميات ومستشفى التضامن، حيث ناظروا جثامين الأشخاص المتوفين جراء حادث تصادم 3 سيارات بطريق بورسعيد/ دمياط السريع، كما تم سألوا من أمكن سؤالهم من الأشخاص المصابين جراء الحادث، وشهدت قائدة السيارة الخاصة أنها قد فوجئت بمحاولة من قبل قائد السيارة النقل التي تجر المقطورة بتخطي سيارتها، وذلك من الناحية اليسرى بسرعة زائدة مما أدى لانحراف اتجاه سيارتها لتصطدم بجانب سيارتها الأيسر، مما أدى إلى اختلال توازن السيارة، وقد حاولت أن تقوم باستعادة التحكم في السيارة من جديد، وما إن أحكمت السيطرة عليها حتى رأت أشلاءً متناثرة على الطريق السريع، ورأت الحافلةً بعد أن تحطم سقفها.

كما قامت النيابة استجوبت قائد السيارة النقل الذي دفع هذا الاتهام عن نفسه حيث أعلن أن قائدة السيارة الخاصة “الملاكي”، هي من ارتطمت بسيارته النقل مما أفقده التحكم بالسيارة، مما أدى إلى تجاوزه الفاصل بين اتجاهي الطريق واصطدمت سيارته النقل بسور “قرية الفردوس”، حيث قطع الطريق أمام الحافلة القادمة من الاتجاه المقابل، لترتطم بالمقطورة، ووقع حادث السير.

وقد عرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة، وكذلك سائق السيارة النقل على مصلحة الطب الشرعي من أجل أخذ عينات من دمائهم من أجل الوقوف على ما إذا كانت تلك العينات خالية من المواد الكحولية أو المواد المخدرة، وتلقت النيابة العامة إشارة من قبل مصلحة الطب الشرعي التي أكد أن العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل تحتوي على وجود مادة مخدرة وهي “جوهر الحشيش”، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة “الملاكي” خالية تماماً من وجود أي مواد مخدرة.

كما أمرت النيابة العامة بإصدار تصاريح دفن جثامين المتوفين الـ 23، وندبت خبراء من قبل المعمل الجنائي، من أجل إعداد تقرير مصور بعد معاينة موقع حادث تصادم 3 سيارات على طريق بورسعيد/ دمياط السريع، ومازالت التحقيقات القضائية جارية إلى الوقت الراهن بسؤال كافة المصابين جراء الحادث، وكشف تفصيلات الحادث تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

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