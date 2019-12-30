قرض “بيتك معانا” من بنك QNB.. إليك الشروط

Advertisements

يقدم بنك QNB الأهلي العديد من الخدمات والتسهيلات لعملائه، منها القروض المختلفة، لفترات سداد متنوعة، لتناسب أكبر عدد من الجمهور، ومن بينها قرض “بيتك معانا”، والذي يتيح لك شراء شقة، دون أعباء مصرفية إضافية، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيل القرض.

قرض “بيتك معانا” من بنك QNB

يمنحك تمويل يصل حتى 85% من قيمة الوحدة السكنية، بفترات سداد مخنلفة تصل لـ20 سنة، كما أنه يتيح لك حرية اختيار الوحدة التي ترغب فيها في ﻛﺎفة محافظات الجمهورية، ويتيح لك أيضا التأمين على حياة المقترض وعلى الوحدة طوال فترة التمويل مجانًا، ويمكنك الاستفادة من خبرات البنك القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة التي ترغب في امتلاكها، ويوفر لك البنك مقيمين معتمدين لتقييم الوحدة السكنية مجانًا، جون أعباء مصرفية.

Advertisements

شروط القرض

القرض متاح للموظفين وأصحاب المهن الحرة، ويتاح للمصريين فقط، بعائد مدعوم متناقص طول مدة القرض 5% أو 7%، ويشترط للحصول عليه، ألا يقل دخل الأعزب عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 3500 جنيه، أما المتزوج يشترط ألا يقل الحد الأدنى عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 4750 جنيهًا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة الممولة يتم تحديدها من صندوق التمويل العقاريـ كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا، والحد الأقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة عند نهاية مدة القرض.