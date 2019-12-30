انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال وأمطار بالإسكندرية ومطروح

Advertisements

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بسبب نشاط الرياح الغربية، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الغربية والسلوم ومطروح والإسكندرية، وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، أن الطقس يميل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة مستمر حتى ثلاثة أيام مقبلة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستزيد على شمال البلاد والقاهرة، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤثر على انخفاض الرؤية خاصة في المدن الجديدة.

Advertisements

وطالب “شاهين”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، السائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء، خاصة بالطرق الصحراوية والمكشوفة، والتي تشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة بكثرة، مما يعيق حركة القيادة.

ويسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.