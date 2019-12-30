إنشاء سجل مدني جديد بميت غمر

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أصدرت وزارة الداخلية قرار، بإنشاء سجل مدني ميت غمر الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنوفية، ونشر القرار الذي حمل رقم 2218 لسنة 2019 في عدد اليوم الاثنين بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.

ويتيح السجل المدني خدمات عدة للمواطنين، منها الحصول على البطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، و الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، و خدمة تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية طبقاً للرقم القومي، وأيضا الحصول على شهادة الميلاد المميكنة التي تحمل الرقم القومي.

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كما يقدم السجل المدني خدمات، الحصول على صورة قيد عائلي ورقي، أو الحصول على صورة قيد زواج ورقي، والحصول على صورة قيد الميلاد، وتغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية، والحصول على بدل تالف للبطاقة الشخصية، وأيضا الحصول على شهادات الوفاة مميكنة، وغيرها من الأوراق الرسمية للمواطنين.