بيع 23 محلا تجاريا وصيدليتين بمزاد علني في مدينة بدر

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عقدت جلسة مزاد علنى لبيع 23 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مساحتهم تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2)، ووصل أعلى سعر للمتر بأحد المحلات لـ182 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح “مندور”، أن المحلات والصيدليتين، بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه، وتم إتاحة المحلات لأنشطة متنوعة تخدم سكان المدينة، ومنها ” سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار – صيدلية”.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان له، أن المزاد شهد أسعارا لأول مرة في المدينة، وأسفر عن ما يقرب من 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، كقيمة بيعية، ووصل أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.

وقال رئيس الجهاز، إنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات، وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وأيضا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وتقع مدينة بدر على طريق (القاهرة – السويس) على بعد 46 كم من القاهرة، تحدها من الغرب مدينة هليوبوليس الجديدة, وترتبط بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي من خلال وصلة طولها 19 كم، وتربط مجموعة من شبكة طرق إقليمية المدينة بدلتا النيل وقناة السويس والبحر الأحمر وسيناء بشبكة الطرق الإقليمية الموجودة، كما أن لها مستقبلاً واعدا فهي سوف تكون أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة.