7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،إن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد في بيان له، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، مقجما التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

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وأشار وزير القوى العاملة، في بيانه إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وتشهد الكنائس المصرية تشديدات أمنية مكثفة، وقال مصدر أمنية، إنه تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل الكنائس وخارجها لرصد أي تجاوزات أو اعتداءات خلال أعياد الميلاد المجيدة، بجانب بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسؤولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور.