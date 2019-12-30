وظائف بشركة استثمار برواتب تصل لـ3500 جنيه.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن عددا من فرص العمل بعدة شركات، ضمن مبادرة “طور وغير”، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتشغيل الشباب، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، بعض من تلك الوظائف، والتي طرحتها وزارة الشباب والرياضة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شركة للاستثمار والتنمية تطلب للتعيين الوظائف التالية للعمل بالمقطم:

فرد أمن لحراسة المبنى الإداري والسكني للشركة

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وتلك الفرصة للذكور فقط، كما يشترط وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 45 عاما، براتب يبدأ من 2800 جنيه، بجانب مكافأت مالية للملتزمين، وتأمينات، وساعات العمل تتراوح بين 9 و12 ساعة يوميا.

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سائق خاص

وتلك الوظيفة مخصصة للذكور فقط، ويشترط في المتقدم، أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات، كسائق لرئيس مجلس إدارة شركة أو العضو المنتدب، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد سنه عن 40 عاما، بمرتب يبدأ من 3500 جنيه شهريا، بجانب التأمينات، وساعات العمل من 08:30 صباحًا إلى الساعة 05:30 مساءً، وراحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ويمكن التقدم للوظائف المتاحة، من خلال ملء استمارة التقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.