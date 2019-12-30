التموين: لم نتلقى خطابا رسميا بشأن إضافة 1250 جنيها لبطاقات التموين

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قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم حتى الآن إرسال خطاب من اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد، وتنتظر الوزراة بيانا أو تفاصيل رسيمة لتوضيح المبادرة.

وكان المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قال إن هناك مبادرة لإضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، مضيفا في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار “اشتري المصري”.

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وقال رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هناك ما يقرب من 4500 فرع للمحال الكبرى، يمكن الشراء من خلالهم وهي المحلات المشاركة بالمبادرة، وأيضا هناك ما يقرب من 525 فرعا في قطاع الاعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات، و10000 موزع للشركات ، وأشار إلى أن البنك المركزي سيوفر الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.

وأضاف “عبد الغفار”، أن هناك مبلغ يصل لما بين 70 و80 مليار جنيه، سيتم اعتماهدم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمباردة، موزعة على 6 أشهر، وتتيح المبادرة خضنم 10% من المصنع، كما سيقدم التاجر خصومات من 5 لـ 10 %، وتقدم وزارة المالية 10 %.