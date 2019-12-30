“الإفتاء” طريقة التعامل مع كذب البنت على خطيبها

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قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال بشأن كذب الخطيبة على خطيبها باستمرار.. فكيف يكون التصرف معها، إن الكذب حرام شرعًا، مضيفًا أن الله تعالى طلب منا أن نكون دائما مع الصادقين.

وأضاف شلبي، ردًا على الشاب موجه السؤال: “لو أن خطيبتك تكذب بالفعل، فيجب عليك أن تنصحها أولا قبل أن تبتعد عنها”، مستشهدًا بقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ” [التوبة:119]، وحديث رواه البخاري ومسلم ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ”.

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وأوضح عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على “فيسبوك”، أن معنى جملة “فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ” المقصود به هي المرأة التي لا تكذب، مضيفًا : “انصحها.. وإن استجابت لهذا النصح فيعتبر هذا فضلا من الله وإن استمرت في ذلك فيجب عليك أن تبتعد عنها فورا”.