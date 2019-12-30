“التعليم”: تعزيز رواتب معلمي رياض الأطفال والابتدائي بمبلغ 200 مليون جنيه

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال خطابا رسميا جميع المديريات التعليمية، تعزيز بند الاجور والمرتبات بموازنات مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات للعام المالي 2019/2020 بمبلغ 200 مليون جنيه من قبل وزارة المالية، جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لرفع المستوى المعيشي للمعلمين ومنهم معلمي و موجهي رياض الأطفال وكذا معلمي و موجهي الصف الأول الابتدائي.

وقالت الوزارة، في خطابها، أن هذا الإجراء جاء لتدعيم منظومة التعليم الجديدة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، على أن يتم النظر في تدبير احتياجات المديريات في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للباب الاول بموازنة تلك المديريات للعام المالي الحالي.

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وأضافت الوزارة، أنه في إطار حرص الوزارة على نشر مبادئ المساواة بين العاملين في نظام التعليم الجديد، على أن يتم صرف المبالغ الموردة للمديريات بالتساوي طبقا للتخصصات بكل مديرية على معلمي و موجهي رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي وبحد أقصى 1000 جنيه شهريا اعتبارا من 1 اكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

وأوضحت أنه قد تمت مخاطبة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب و وزارة المالية لتعديل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموقر ، وإقرار الحافز للسادة معلمي و موجهي الصف الثاني الابتدائي حيث أنهم من المشاركين بالفعل في خطة التطوير لهذا العام.