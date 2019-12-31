وزيرة الهجرة توضح تفاصيل جديدة بشأن “المصري المنسي” في الكويت

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أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، ملابسات واقعة المصري المتواجد في مستشفى بالكويت، دون زيارة لأهله منذ 5 سنوات.

وأشارت “مكرم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية “dmc”، إلى أن السفارة المصرية بالكويت تتواصل مع المواطن المصري الذي يقال بأنه منسي في الكويت بصورة مستمرة، موضحة أنه لم يستدل على أسرته، ويعاني من الكثير من الأمراض.

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وأضافت أن وجود المواطن المصري في المستشفى بالكويت لمدة 5 سنوات أمر تشكر عليه السلطات الكويتية، رغم عدم وجود أحد يتكفل بعلاجه، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بهذا المواطن، ولكنها منتظرة ظهور أحد من أقاربه.