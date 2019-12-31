أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الثلاثاء 31/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: يتراوح سعر البصل 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

البسلة: وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.