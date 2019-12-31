الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض جديد بدرجات الحرارة، في ساعات النهار، وبرودة شديدة في ساعات الليل، وحتى الساعات الأولي من الصباح، وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة نسبة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة نهاية الأسبوع.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ولكنها لا تؤثر على حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط والأحمر، مع وجود شبورة مائية تؤثر على الرؤية فى الساعات الأولى من الصباح وحتى التاسعة صباحا.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارُا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.