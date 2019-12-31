إضاءة الأهرامات وأبو الهول اليوم احتفالا برأس السنة الميلادية

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أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، قيامها مساء اليوم الثلاثاء، بإضاءة منطقة الأهرامات وأبو الهول، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وقال محمد عبدالعزيز رئيس الصوت والضوء، إنه سيتم إضاءة منطقة أبو الهول والأهرامات للمشاركة باحتفالات رأس السنة الجديدة، واستقبال العالم الجديد من أخضان الطبيعة المصرية، مشيرا إلى أن إضاءة أبو الهول والأهرامات حدث كبير ينتظره العديد في استقبال العام الجديد.

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من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019، وهي عطلة البنوك، ومن المقرر استئناف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الأربعاء الموافق 1 يناير، وقالت البورصة في بيان لها، إنه تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة،إن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد في بيان له، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، مقجما التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيانه إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وتشهد الكنائس المصرية تشديدات أمنية مكثفة، وقال مصدر أمنية، إنه تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل الكنائس وخارجها لرصد أي تجاوزات أو اعتداءات خلال أعياد الميلاد المجيدة، بجانب بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسؤولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور.