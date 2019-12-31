بشرى سارة.. غدا صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير لعام 2020 غدا الأربعاء، من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك.

وأوضحت “القباج”، في بيان لها أنه سيتم صرف المعاشات لأكثر من 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة ما يقرب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد، وسيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك، بكميات وفيرة من الأموال لتكفي احتياجات أصحاب المعاشات.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لن ينصرف المواطنين قبل صرف المستحقات المالية لكافة المواطنين، وحتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه، يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.