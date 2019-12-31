مدرس يكشف خطأ في نموذج الإجابات الاسترشادية بعلم النفس

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قال سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، إن هناك خطأ كبير بنماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، لمادة علم النفس، لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأضاف “حمام”، أن الخطأ في السؤال رقم 4 في جزئية الإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة ولا توجد بها الإجابة الصحيحة.

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والسؤال هو: “قام جان بياجه بدراسة علمية عن تطور عملية الاستدلال وحل المشكلة لدى أطفاله خلال مرحلتي الرضاعة والطفولة، أي مناهج البحث استخدمها جان بياجه في الدراسة السابقة مما يلي”، وحملت الاختيارات الأربعة المذكورة بالنموذج “المنهج الاستنباطي- التجريبي- الإكلينكي- شبه تجريبي”، مشيرا إلى أن جميع الإجابات خاطئة، والإجابة الصحيحة المذكورة بالكتاب المدرسي، وفي الصفحة رقم 13، هي “المنهج الوصفي”، والتي لم ترد في الاختيارات.

وقال “حمام”، في تصريحان له، إن ما يحدث خطأ كبير يؤدي لإرباك الطلاب، متابعا ضرورة تدارك الخطأ ومراجعة الأسئلة جيدا، ومراجعة الاختيارات أيضا، حتى لا يقع الطلاب فريسة للأخطاء، بحسب قوله.