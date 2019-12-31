“جوجل” تكشف حقيقة وضع صوت الفنانة بدرية طلبة على الـGPS

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نفت شركة “جوجل” ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام صوت الفنانة بدرية طلبة بتطبيق خرائط جوجل، وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن خرائط جوجل تساعد الملايين من المستخدمين على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وتابع البيان: “سنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي”.

بدرية طلبة كانت قد كشفت أمس الاثنين، فى برنامج مساء DMC أنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ GPS، والذي سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها والتي قدمتها خلال أعمالها الفنية، وقالت إن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاءه قريبًا، وهو الأمر الذي نفته الشركة في بيانها.

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