“التخطيط” توضح إرشادات الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي

Advertisements

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من الإرشادات بشأن الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير المقبل، والذيتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه وهي اسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص، مضيفة أن أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في مساهمة كل فرد فى المجتمع فى وضع رؤيته فى تعليم مستدام ومتميز.

Advertisements

وأوضحت الوزيرة، أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصرى من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وفي ذات السياق، أكد رامي جلال المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه إذا كان الشخص له حساب في بنك مصر فيمكن التحويل الداخلي بين حسابه في بنك مصر وحساب الصندوق في البنك نفسه، موضحًا بشأن إجراءات اكتتاب العميل الخارجى لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في بنك القاهرة، أن خطوات ذلك تتمثل في طباعة نموذج طلب الاكتتاب أو شراء فى وثائق الصندوق، ثم ملأ طلب الاكتتاب مع كتابة مرجع السويفت واستيفاء صحة التوقيع من البنك الخاص بالعميل وإرساله مع صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي أو صورة السجل التجارى على البريد الالكترونى لمركز صناديق الاستثمار.

وتابع أن بعد ذلك يقوم العميل بإرسال أصل طلب الاكتتاب بالبريد السريع لعنوان شركة إن أى كابيتال، إدارة الاستثمارات وهو (3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر) وتحويل مبلغ الاكتتاب عن طريق السويفت من خلال البنك الخاص بالعميل مع تحديد الغرض وهو (الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم) وإرسال صورة من السويفت على البريد الالكترونى لمركز صناديق الاستثمار.