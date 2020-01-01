“التضامن” تصرف معاشات شهر يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد والبنوك بداية من غداً الأربعاء، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقالت الوزارة، في بيان عنه، أن الصرف سيكون لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، موضحة أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

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جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.