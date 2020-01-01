“الوزراء”: إلغاء العمل بنظام الممارسات في شركات الكهرباء

Advertisements

أعلن مجلس الوزراء، إلغاء العمل بنظام الممارسات المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، جاء ذلك خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بشأن تركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني، التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وقالت الحكومة، إن موافقتها على فتح باب استبدال الممارسة بالعدادات الكودية في بيان عنها صدر منذ قليل، عقب اجتماعها الأسبوعي.

Advertisements