وزير التموين يتخذ إجراءات عاجلة بشأن مشروع جمعيتي

Advertisements

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي في وزارة التموين بالانتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير المقبل.

وقال الوزير، في بيان عنه، أنه سيتم التنسيق ما بين شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، بحيث سيتم الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة في (إجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع) .

Advertisements

وأكد على ضرورة قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية، لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط ، وطبقا لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل في إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة، بما يقرب من ١٥٠٠ منفذ، و تم تشغيل ما يقرب من ٢٠٠ منفذ حتى الآن، ويجري استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة في المرحلة الثالثة، وبلغ عدد المنافذ المفتتحة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ٤١٥٠ منفذا.

وكان معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي أحمد كمال، عقد اجتماعا عاجلا بديوان عام وزارة التموين مع مديري مشروع جمعيتي المركزيين بشركات السلع الغذائية، ومديري مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، لوضع التوجيهات والتكليفات موضع التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة في التوقيتات المحددة، وسرعة الانتهاء من معاينة باقي طلبات المرحلة الثالثة مع تطبيق كافة الشروط والقواعد المنظمة للمشروع على هذه الطلبات بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من تشغيل كافة المنافذ المستوفية للشروط بالمرحلة الثالثة، سيتم مراجعة الاحتياجات المتبقية للشركات من المنافذ المستهدفة، وهنا سيتم النظر في مدى إمكانية فتح مراحل جديدة من مشروع جمعيتي أم لا في ضوء هذه الاحتياجات وتلك النتائج.​