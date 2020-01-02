درجات الحرارة اليوم الخميس 2/1/2020 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نستعرض درجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات

الصغرى الكبرى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 09 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 12 15

بلطيم 12 15

مطروح 09 15

السلوم 06 15

سيوة 03 13

بورسعيد 10 16

دمياط 13 16

الزقازيق 10 15

الإسماعيلية 09 15

السويس 11 16

العريش 07 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 18

نخل 01 18

طابا 06 17

كاترين 01 11

الطور 09 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 14 20

الفيوم 06 15

بني سويف 06 16

المنيا 05 16

أسيوط 05 16

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 21

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 27

الرياض 14 23

المنامة 19 23

أبو ظبي 17 25

الدوحة 19 23

الكويت 11 20

دمشق 03 12

بيروت 12 17

عمان 04 12

القدس 06 12

غزة 10 17

بغداد 07 18

مسقط 20 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 17 35

طرابلس 12 16

تونس 05 17

الجزائر 06 15

الرباط 07 18

نواكشوط 16 26