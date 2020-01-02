وظائف للأطباء بتخصصات مختلفة بمستشفيات جامعة قناة السويس.. إليك التفاصيل

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ذكرت مستشفيات جامعة قناة السويس حاجتها لشغل وظائف أطباء من خريجي كليات الطب الحكومية دفعة 2017، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

التخصصات المطلوبة

– قسم تخصصات الباطنة العامة وفروعها: مطلوب تعيين 12 طبيبًا.

– قسم الجراحة: مطلوب تعيين طبيب جراحة عامة، وطبيب جراحة التجميل، و3 أطباء لجراحة الأورام.

– قسم الطوارئ: مطلوب تعيين 4 أطباء.

– قسم جراحة القلب والصدر: مطلوب تعيين 3 أطباء.

– قسم التخدير والرعاية المركزة: مطلوب تعيين 6 أطباء.

– قسم جراحة المخ والأعصاب: مطلوب تعيين طبيبًا واحدًا.

– قسم الأمراض النفسية والعصبية: مطلوب تعيين طبيبًا واحدًا.

– قسم الأطفال: مطلوب تعيين طبيبين.

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شروط التقدم للوظائف

يشترط في المتقديمن للوظائف، أن يكونوا من خريجي إحدى كليات الطب بجمهورية مصر العربية الحكومية، وحاصلين على تقدير عام جيد على الأقل في درجة البكالوريوس، وألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد جدًا، فإن لم يوجد من المتقدمين من هو حاصل على تقدير جيد جدًا في مادة التخصص فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد.

ويشترط أن يكون المتقدم، قد أمضى امتياز التدريب، وألا يكون قد وقع عليه خلال فترة الامتياز أي جزاءات مخلة بآداب وشرف المهنة، ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب للطبيب المقيم الأساسي، وأن يكون الطبيب قد قضى فترة لا تقل عن ستة أشهر من التدريب (الامتياز)، بأحد المستشفيات الجامعية.

تقدم الطلبات باسم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمقر شؤون الأطباء بالمستشفى الجامعي، خلال 15 يومًا اعتبارًا من اليوم، يشترط عند التقدم للوظيفة ألا يكون الطبيب قد جرى ترشيحه في وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية أو معيد في إعلان سابق، ولم يتسلم وظيفته أو تنازل عنها، وألا يكون قد سبق تعيينه بوظيفة طبيب مقيم أو معيد مازال يعمل بها أو استقال منها.

يحدد المتقدم في طلبه ثلاث رغبات فقط، ويجري الترشيح طبقًا للمجموع التراكمي المطلق وأولويات وترتيب رغبات المتقدمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير أي من الرغبات الثلاث والتحويل من قسم إلى آخر، وكذلك لا يجوز تعديل أي من التخصصات داخل نفس القسم بعد تقديم الملفات وانتهاء فترة الإعلان، لا يعتبر التعيين بوظيفة طبيب مقيم مؤهلًا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريب، ويرفق بطلب التقدم للإعلان صور المستندات المطلوبة للإطلاع عليها، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل أو بعد ميعاد الإعلان.

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المستندات والأوراق المطلوبة

شهادة الميلاد، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة البكالوريوس، وأصل شهادة تقدير سنوات الدراسة، وشهادة الامتياز، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، بالإضافة لصورة شخصية، وحافظة بلاستيك.