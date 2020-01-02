غدا افتتاح مسجد الرحمة بجنوب سيناء بحضور وزير الأوقاف

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تشهد محافظة جنوب سيناء غدا الجمعة، افتتاح مسجد الرحمة بمدينة الطور، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان لها، إن قافلة دعوية تتوجه لجنوب سيناء مساء اليوم الخميس، لعقد ندوات دينية بمدينة الطور، وتضم القافلة كلا من: الدكتور خالد صلاح الدين حسونة ( مدير عام الإرشاد الديني )، والدكتور محمود شاهين ( مدير عام شئون القرآن )، والدكتور خالد السيد غانم ( مدير عام بحوث الدعوة )، والدكتور سعيد حامد مبروك ( عضو المركز الإعلامي )، والشيخ ماجد راضي فرج والشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، من مديرية جنوب سيناء.

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وقالت الوزارة في بيانها، إن افتتاح المسجد يأتي ضمن اهتمامها بالقوافل الدعوية التي تجوب محافظات الجمهورية، والتي تتوجه إحداها إلى محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لعقد ندوات بمدينة الطور، وأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: “الدخول في معية الله عز وجل، أسبابه وآثاره”.